آداب السعال.. 8 نصائح للحماية من الإصابة بكورونا

- كيف تحمي الآخرين من الإصابة بالمرض؟

وإذا كنت لا ترتدي قناعًا، فاتبع الإرشادات التالية:

وضع موسم البرد والإنفلونزا الصعب معظمنا في حالة تأهب قصوى، وجعلنا خطر بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"أكثر حرصًا، وهناك طرق مهذبة ومراعية وآمنة لتجنب الإصابة بهذا الفيروس مع حماية من حولك أيضًا.إليك ما تحتاج إلى معرفته إذا وجدت نفسك تسعل أو تعطس في الأماكن العامة، وفقًا لما ذكره موقع " clevelandclinic" الطبى، فعادة ما تنتشر فيروسات الجهاز التنفسي الخطيرة عن طريق الأيدي غير النظيفة ولمس وجهك بعد لمس الأسطح الملوثة، لذلك من المهم للغاية أن تغسل يديك وأن تخفي السعال أو العطس دائمًا.إذا كنت تسعل أو تعطس في الأماكن العامة، خاصة في أماكن الرعاية الصحية مثل غرفة الانتظار أو غرفة الطوارئ، فقد يُطلب منك ارتداء قناع.1- استخدم منديلًا لتغطية فمك وأنفك في كل مرة تسعل فيها أو تعطس.2- قم دائمًا بإبعاد وجهك عن الأشخاص من حولك عند السعال أو العطس.3- ضع المناديل المستخدمة على الفور في سلة المهملات.4- اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم مطهرًا يحتوي على 60 إلى 95٪ على الأقل من الكحول بعد السعال أو العطس.5- لا تلمس فمك أو أنفك أو عينيك أو أذنيك، وإذا قمت بذلك فاغسل يديك على الفور.6- تعقيم الأسطح التي قد تكون سعلت عليها أو لمستها بأيدي ملوثة.7- امتنع عن المصافحة أو التقبيل أو المعانقة إذا كنت مريضًا.8- ابتعد عن الأشخاص الأصحاء من حولك، خاصةً أولئك الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.