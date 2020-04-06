كودلو: البيت الأبيض يدرس سندات خزانة أمريكية مرتبطة بكورونا

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين إن خبراء البيت الأبيض يناقشون احتمال إصدار سندات خزانة أمريكية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.وأبلغ كودلو أن الوقت مناسب لبيع سندات لجمع أموال لمساعي تخفيف تداعيات فيروس كورويا، وأنه يعتقد أنها "فكرة رائعة".وأضاف: هذا سيكون استثمارا طويل الأجل في مستقبل الصحة والسلامة والاقتصاد في أمريكا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة " ووهان " الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.