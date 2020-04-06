المركزي التركي يشتري عددا قياسيا من السندات لوقف انهيار الاقتصاد

كشف موقع "أحوال" التركي، أن البنك المركزي قام بشراء عدد قياسي من السندات للمساعدة في التخفيف من تأثير فيروس كورونا.وقال الموقع إن البنك المركزي حاول المساعدة في وقف التداعيات الاقتصادية والمالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.وتابع أنه وفقًا لبيانات وكالة رويترز الإخبارية، فإن إجمالي إنفاق البنك بلغ 1.5 مليار دولار أي ما يعادل 10 مليارات ليرة، منها 5 مليارات ليرة من صندوق تأمين البطالة.أدخل البنك المركزي مجموعة من الإجراءات لمكافحة آثار كورونا على الاقتصاد بما في ذلك خفض أسعار الفائدة إلى أقل من 10%، وتخفيف تكاليف سداد بطاقات الائتمان، وإدخال تدابير تعزيز السيولة لتشجيع الإقراض المصرفي للصناعة.وأضاف أنه على الرغم من محاولات الحكومة المتأخرة لدعم الاقتصاد إلا أن القادم أسوأ، فأردوغان يخشى من الغلق الحكومي الكامل على اقتصاده المتهالك ما يتسبب في زيادة أعداد المصابين بصورة كبيرة، وهو ما يجعل العاملين الأتراك مستمرين في عملهم في المصانع دون أدوات للوقاية والعزل.