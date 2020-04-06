العاهل البحريني يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء الهند التعاون الثنائي

استعرض العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، علاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها في جوانبها كافة.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن العاهل البحريني أشاد، خلال الاتصال، بتميز العلاقات البحرينية الهندية، مؤكدًا أنها علاقات استراتيجية وقديمة وراسخة وتقوم على أسس قوية من المصالح المشتركة والاحترام والتفاهم، ما جعلها نموذجًا متميزًا للعلاقات بين الدول، مثنيًا على الدور المحوري والمؤثر الذي تضطلع به الهند على الساحة الإقليمية والعالمية وإسهاماتها البناءة في حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز السلام الدولي.واتفق الجانبان، خلال الاتصال، على تعزيز التعاون والتنسيق فيما يتعلق بمكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، حيث أكد ملك البحرين أن بلاده تقدم كل الدعم والرعاية لكافة المواطنين والمقيمين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الهندي، بالدور الكبير لعاهل البحرين ودعمه المتواصل لتطوير وتنمية التعاون والدفع بمسيرة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وجهوده الكبيرة للتصدي لفيروس "كورونا" وتقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية والاهتمام لرعايا الهند في المملكة.