محاكمة عاطلين لحيازة المواد المخدرة بالمطرية

أمرت نيابة المطرية، اليوم الإثنين بإحالة عاطلين، لمحكمة الجنايات لحيازتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة "استروكس"، قبل ترويجها على عملائهما في منطقة المطرية.كان قسم شرطة المطرية قد ألقى القبض على كل من علاء.ا عاطل وجمال.س عاطل وبحوزتهما كيلو من مخدر الأستروكس، وكيلو مخدر الفودو، ميزان حساس، 2 قطعة سلاح أبيض 2 هاتف محمول مبلغ مالى).واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة البيضاء للدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق