ميركل: أوروبا تحتاج اكتفاء ذاتيا من إنتاج الكمامات الواقية

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، إنه على أوروبا أن تحقق اكتفاء ذاتيا في إنتاج الكمامات الواقية، معتبرة أن هذا الأمر هو "من الدروس التي تعلّمناها من هذه الجائحة".وقالت ميركل للصحفيين في برلين حول تداعيات وآثار فيروس كورونا المستجد: "نحتاج إلى نسبة معيّنة من الاكتفاء الذاتي، أو على الأقل إلى دعامة من صناعتنا الخاصة" في ألمانيا أو في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي.