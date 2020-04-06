صيانة مطابق الصرف الصحي بقرية الحميدات بقنا

نظمت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا، حملة لتطهير مطابق الصرف الصحى بناءً على تعليمات المهندس محمد جلال، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بسرعة إصلاح الأعطال الواردة للخط الساخن "125" فى أسرع وقت سواء مياه الشرب أو الصرف الصحى.وقال صابر إبراهيم مغازي، رئيس شبكات الصرف الصحي، ومدير محطه رفع رقم 2 بالمنشية، إنه حدث عطل في شبكة الصرف بنجع نصر الله بقرية الحميدات بقنا، وتم تطهير المطابق، وتسليك الشبكات وإنهاء المشكلة وذلك تحت اشراف المهندس محمد بهاء مدير فرع قنا.جاء ذلك بعد توجيه من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى في ظل الظروف التي تمر بها البلاد فيما يخص انتشار فيروس كورونا، وتقديم كافة القطاعات الخدمية الواجب المنوط بهم لخدمة الوطن والمجتمع دون خلل او كلل.