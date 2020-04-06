أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، القرار رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تشكيل لجنة لتسيير أعمال نادي دمياط الرياضي لحين انعقاد أقرب لجنة عمومية.وقررت المحافظ تشكيل اللجنة من أحمد فكرى بدران بمكتب المحافظ رئيسًا للجنة، ورشا زقزوق بإدارة العقود والمشتريات بالديوان العام عضوًا، وانتصار سعد رئيس القضايا بالديوان العام عضوًا، ونبيل حسن أحمد الباز، مدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة عضوًا، وحمادة محمد أحمد مسعد ندا بإدارة التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشباب والرياضة عضوًا.على أن تكون مهمة اللجنة تسيير أعمال نادى دمياط الرياضى لحين انعقاد أقرب لجنة عمومية.