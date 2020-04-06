خالد ميري لـ«الصحفيين»: شكرًا لمن حملوا أمانة المهنة وواصلوا العمل

وجه خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، الشكر للصحفيين والإعلاميين لما يقومون به من نقل الحقيقة بكل مهنية وموضوعية ووطنية فى تناولهم لأزمة فيروس كورونا التى تجتاح العالم.وكتب ميرى عبر صفحته على فيس بوك: "شكرا للصحفيين والإعلاميين.. شكرا لمن حملوا أمانة المهنة وواصلوا العمل.. ينقلون الحقيقة بكل مهنية وموضوعية ووطنية.. ينشرون الوعى ويواجهون حرب الشائعات ويتحملون كل المخاطر دون شكوى.. يؤدون رسالتهم وهمهم كان وسيظل الوطن والحقيقة".