إقالة مدير مستشفى صدر دمياط للإهمال في التعامل مع حالات الاشتباه بكورونا

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إقالة كلًا من مدير مستشفى صدر دمياط، ونائب ووكيل المستشفى، نظرًا لتقصيرهما وإهمالهما في التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩" وإحالة جميع المخالفات إلى إدارة الشئون القانونية للتحقيق.كما أصدرت المحافظ قرارا آخر، يلزم مديرى المستشفيات باتخاذ الإجراءات اللازمة التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، في التعامل مع المصابين بالفيروس، والتى تعد أهم المسئوليات الموكلة إليهم، إذ أكد القرار على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يثبت تقصيره، وأنه في حال حدوث حالات وفاة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، يتم أولًا التغسيل داخل المستشفى وفقًا للبروتوكول المعتمد في التعامل مع هذه الحالات ويكون تحت إشراف فريق مكافحة العدوى، ثانيًا الالتزام بالشرح والتدريب الكامل لأهل المتوفى بالإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع المخالطين، ومتابعة تنفيذ ذلك من خلال فريق الترصد، ثالثًا يتم تسليم الجثة لذويها بعد توفير عربية نقل موتى مناسبة.وفى سياق متصل، قررت الدكتورة منال عوض تكليف الدكتور محمد عبد الرحمن فايد مديرا لمستشفى صدر دمياط، والدكتور أحمد محمد رشدى نائبا لمدير المستشفى، والدكتور أحمد محمد عبد الله وكيلا للمستشفى.وعلى جانب آخر، شددت محافظ دمياط على مواصلة الأجهزة المختلفة لكافة التدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تم اليوم تنفيذ عمليات تطهير بمركز ومدينة كفر سعد منها قرية السوالم، وكذا مدينتى الروضة وعزبة البرج، مؤكدة قيام مديرية الصحة بدمياط بالمتابعة الدورية لجميع المخالطين للحالات الإيجابية.