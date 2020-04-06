السلطات العراقية تنفي تعرض قاعدة «عين الأسد» لهجوم صاروخي

نفت القوات المسلحة العراقية، اليوم الإثنين، تعرض قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار، غربي العراق، لهجوم صاروخي.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت قيادة عمليات البادية والجزيرة في المحافظة، في بيان مقتضب: ننفي ما تناقلته بعض الفضائيات والوكالات عن تعرض القاعدة لأي استهداف صاروخي.يأتي ذلك على خلفية تحدث وسائل إعلام عربية وعراقية عن تعرض قاعدة "عين الأسد" لهجوم صاروخي.