«المصريين الأحرار» ينظم حملة لتطهير منشآت البحيرة (صور)

قام حزب "المصريين الأحرار" بمحافظة البحيرة باستكمال مبادرة التعقيم والتطهير للمنشآت والمؤسسات في ضوء مواجهة فيروس كورونا بكافة مراكز وأقسام المحافظة، بناءً على توجيهات رئيس الحزب الدكتور عصام خليل، وإشراف المهندس محمد سعد سلامة، أمين المحافظة، وأحمد حمودة أمين التنظيم.وجاءت الحملة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور حسني عباسي وكيل الوزارة ومشرف الحملة شعبان كمال، وشهدت الحملة تعقيم المنشآت الحكومية بقرية غربال منها مكتب البريد والجمعية الزراعية ومساجد القرية وسط ترحيب كبير من الأهالي، كما قامت الحملة بتطهير المدرسة الإبتدائية والمعهد الديني ونقطة شرطة، والكنيسة ومخبز القرية نظرا لتردد المواطنين عليه بكثافة يوميا.كما ناشد أعضاء الحزب المواطنين بضرورة مواجهة فيروس كورونا، وفق الإرشادات العالمية والمُعلنة من جانب الحكومة ووزارة الصحة المصرية؛ للحفاظ على صحة المواطنين.وأشار سعيد عبداللا إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة أجهزة الدولة من جانب والمواطنين من الجانب الآخر وأوضح أهمية دور الشباب لعبور هذه المرحلة الراهنة والتغلب على الوباء الملعون الذي يهدد البشرية في كافة ربوع العالم.