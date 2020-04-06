«المنيا» تناشد الملاك تخفيض قيمة الإيجارات بشكل مؤقت

ناشد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، اليوم، جميع الملاك من أصحاب المحلات والعقارات بمراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتخفيض قيمة الإيجارات على المستأجرين من أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة، بشكل مؤقت لحين مرور المحنة الراهنة التي تمر بها البلاد، وذلك في إطار مساعي الغرفة لتقليل الآثار السلبية على حركة التجارة، بعد ظهور وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"كما ناشدت الغرفة جميع المستأجرين وأصحاب الأنشطة التجارية التواصل معها لحل أي مشكلات مرتبطة بهذا الشأن. ورصدت عمليات الغرفة، ثبات أسعار السلع الغذائية في جميع مراكز المحافظة دون تسجيل أي زيادات جديدة عليها.قال المحاسب أحمد راضي مخلوف، رئيس مجلس إدارة الغرفة -في بيان اليوم- إن غرفة العمليات تتابع يوميًا أسعار السلع الغذائية ومدى توافرها في جميع المراكز، وتتدخل لتذليل أي عقبات قد تواجه التجار.وأضاف وائل الكيلاني، عضو مجلس الإدارة، أن غرفة العمليات تتابع تطبيق مواعيد غلق جميع المحلات التجارية، وكذا انتظام العمل في المخابز البلدية، وتيسير عملية انتقال العمال إليها أثناء تطبيق الحظر، خاصة أن التجهيز للعمل يبدأ من الساعة الواحدة صباحا، وتبدأ عملية التوزيع في الخامسة فجرًا.وصرح محمد محمود عبدالعزيز أمين عام الغرفة، بأنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى التجار في حال نقص السلع أو امتناع الشركات الموردة عن توريد أصناف أو كميات: هيعبدالعزيز (01063738824)بندر المنيا (01014146116مركز المنيا (01090580282)بندر ملوي (01096996496مركز ملوي (01001863833)مركز بني مزار (01002424204)مركز مطاي (01002731466)مركز سما لوط (01007514405)كما يمكن التواصل من خلال رقم الواتساب (01096777119).