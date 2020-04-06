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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مجلس محامى الفيوم يلتقى النقيب العام ويناقش 3 موضوعات مهمة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:29 م
مجلس محامي الفيوم
مجلس محامي الفيوم
الحسين عبيد و محمد جعفر
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التقى رجائي عطية، نقيب المحامين، اليوم، بمكتبه في مقر النقابة العامة، نقيب محامي الفيوم هشام الدش، وأعضاء الفرعية؛ علي رمضان وكيل المجلس، محمود غزير، وأحمد مصطفي أمين، أميني الصندوق.

ونقل المجلس خلال اللقاء، طلب الجمعية العمومية بالفيوم من وقوف النقابة العامة مع المحامين بالفيوم في مواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد، وأكد النقيب العام قراره السابق أن الإعانة للحالات المرضية، وبطلب مشفوع بالمستندات وفردية وهي من اختصاص النقابة العامة.

وعن إعداد جدول للعاملين بالخارج طبقًا للقانون، وكذا التعليم المفتوح، أفاد النقيب العام بأن الأمر ما زال تحت الدراسة والبحث لوجود معطيات يجب بحثها لكلا الجدولين.

وعن تقديم الميزانيات بالفيوم والتي أرسلت إلى النقابة العامة في مواعيدها مرفق بها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عدا ٢٠١٩ التي لا تزال لدى المحاسب، أفاد نقيب المحامين بإرسالها فور الانتهاء منها.

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