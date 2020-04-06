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الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طيران الإمارات والاتحاد تستأنفان تشغيل عدد محدود من الرحلات

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:26 م
طيران الإمارات
طيران الإمارات
وكالات
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استأنفت شركتا "طيران الإمارات" و"الاتحاد" الإماراتيتين تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية لنقل زوار إلى بلدانهم بعد مرور أقل من أسبوعين على تعليق الرحلات الجوية في الدولة الخليجية على خلفية وباء كوفيد-19.

وسجلت الإمارات حتى الآن 2076 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإثنين.

واصطف عشرات المسافرين الذين وضعوا كمامات طبية وقفازات، وحافظوا على مسافة تفصل بينهم بانتظار خضوعهم لفحص الحرارة قبل دخولهم مطار دبي الدولي.

وكانت مجموعة "طيران الإمارات" أعلنت في 2 من أبريل الماضي أنها حصلت على موافقة رسمية من السلطات للبدء بتشغيل عدد من رحلات الركاب، لإعادة مسافرين إلى بلدانهم.

وأوضحت "طيران الإمارات" في بيان أنها ستسيّر أسبوعيا أربع رحلات إلى لندن وثلاث رحلات إلى كل من فرانكفورت وباريس وبروكسل وزيوريخ.

ومن جانبها، أعلنت "الاتحاد" عبر حسابها على تويتر استئناف تشغيل عدد محدود من الطائرات مع رحلة تقل مسافرين إلى سيول في كوريا الجنوبية في 5 من ابريل.

وقالت الشركة إنها ستشغل سبع رحلات إلى سيول وخمس إلى سنغافورة وست إلى مانيلا ورحلتين إلى جاكرتا حتى 21 من أبريل.

وكانت حكومة الإمارات علّقت جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت لمدة أسبوعين على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد بدءا من 25 مارس.

مع تعليق الرحلات، أعلنت "طيران الإمارات" وهي أكبر ناقل جوي في المنطقة أنّها ستقوم بخفض الرواتب الأساسية "موقتا" بنسب تتراوح بين 25% و50%، لغالبية العاملين فيها لفترة ثلاثة أشهر دون إلغاء الوظائف.

وقرّرت سلطات إمارة دبي هذا الأسبوع ضخ رأسمال جديد في "طيران الإمارات" لمساعدتها على تخطي تبعات إجراءات الحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وشدّدت إمارة دبي القيود التي تفرضها على حركة التنقل السبت، معلنة عن "إجراءات مشدّدة لتقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف أنحاء الإمارة على مدار اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد".

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