«الأزهر» يوضح حقيقة تحديد موضوعات بحثية للطلاب

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه لا صحة لما نُشر في بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ بشأن تفاصيل المشروع البحثي لطلاب المعاهد الأزهرية، وإتاحة 3 موضوعات خاصة بالمشروع، يقوم الطالب بالاختيار من بينها.وأكد "خليل" أن قطاع المعاهد الأزهرية يعكف حاليًا على دراسة وإعداد المشروع البحثي للطلاب؛ بما يضمن التيسير عليهم، وتجنبهم الاختلاط قدر الإمكان.وأشار إلى أنه فور الانتهاء من إعداد المشروع البحثي للطلاب؛ سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع، والنماذج الاسترشادية للمراحل الدراسية المختلفة، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.