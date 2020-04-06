مدينة زويل: نسعى لإطلاق كمامة جديدة تستخدم أكثر من مرة (فيديو)

قال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن دول العالم تمر بظروف صعبة، لذا تسعى جميع المعامل والهيئات البحثية حول العالم لإيجاد لقاحات لفيروس كورونا المستجد.وأضاف في تصريحات لـ"الدستور":"نحن هيئة علمية بحثية لابد أن يكون لنا مشاركة فعالة، ونحاول تطويع ما يدرسه الطلاب إلى تطبيق فعلي ونعكف على الأبحاث حتى نخرج بحلول".وأكد صدقي على أن المدينة تسعى لتوفير أقنعة وكمامات "ماسكات" جديدة بفلتر من الممكن تغييره أكثر من مرة، مشيرا إلى أن هناك ثلاث نماذج للجهاز التنفسي آخرهم يمكنه الدخول في غرف العمليات.وأوضح أن الجهاز الثاني الذي تم طرحه هو فقط للطواريء ويعمل إلكترونيا بواسطة زر بدلا من الضغط اليدوي.