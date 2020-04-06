روسيا تخصص مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لمحاربة كورونا

خصصت الحكومة الروسية مليون دولار في عام 2020 لمنظمة الصحة العالمية لمحاربة فيروس (كورونا) المستجد.وذكر بيان صادر عن الحكومة الروسية، على صفحتها الإلكترونية اليوم الاثنين، أن المبلغ المذكور سيخصص من الميزانية الفيدرالية لعام 2020 كمساهمة طوعية لمرة واحدة إلى منظمة الصحة العالمية لتنفيذ تدابير مكافحة (فيروس) كورونا المستجد.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أطلقت الشهر الماضي صندوق الاستجابة للتضامن من أجل مكافحة كورونا لتمكين الأفراد والمنظمات من المساهمة في الجهود، التي تقوم بها المنظمة لتنسيق الجهود العالمية ودعم البلدان لكبح جماح هذا الوباء والاستجابة له.وتدعم التبرعات عمل منظمة الصحة العالمية لتتبع وفهم انتشار الفيروس ولضمان حصول المرضى على الرعاية والعاملين في الخطوط الأمامية على الإمدادات والمعلومات الأساسية، ولأجل تسريع الجهود لتطوير اللقاحات والاختبارات والعلاجات.وكانت قمة العشرين الافتراضية، التي عقدت الشهر الماضي، قد أكدت في بيانها الختامي على دعمها لمنظمة الصحة العالمية في جهودها لمكافحة فيروس (كورونا) الذي تفشى في دول عديدة حول العالم.