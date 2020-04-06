«مزيكا» تطرح «ركنت المشاعر» للؤى

طرحت شركة "مزيكا" اليوم على موقع يوتيوب، وغدًا على جميع المتاجر الإلكترونية، للنجم لؤى أغنيته الجديدة "ركنت المشاعر" وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "على خيرة الله" الذى تطرح أغنياته تباعًا خلال الفترة القادمة.أغنية "ركنت المشاعر" من كلمات رمضان محمد وألحان أحمد مصطفى وتوزيع موسيقى محمود صبرى.. ويقول مطلعها:..ضمنت الحكاية فركنت المشاعر وبقيت بتقضى واجب واهو ارتباط والسلاموبقيت بتنسى تفاصيل كتيرة وحاجات ما بينا وحافكرك للمرة الكام.