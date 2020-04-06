ديناصور في شوارع إسكتلندا لتسلية المواطنين أثناء الحظر (فيديو)

عرض برنامج "صباح العربية" المذاع على قناة "العربية" مقطع فيديو يظهر تجول شخص يرتدي ملابس "ديناصور" في شوارع اسكتلندا، في محاولة لكسر حالة الروتين ورفع معنويات السكان المتواجدين داخل منازلهم تطبيقًا لقرار الحظر.وتظهر اللقطات تلويح الرجل للسكان والرقص مما ساهم بشكل كبير في رسم البسمة على وجوه المواطنين الذين يقطنون في منازلهم تطبيقا لقرار الحظر وتجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.ولم تكن تلك الواقعة، هي الظهور الأول للديناصورات في الشوارع، فسبق وتم رصد مواطن يرتدي ملابس الديناصور ويتجول في شوارع ايطاليًا وآخر في اسبانيا، وهو ما اثار حالة من الجدل بشكل كبير لكسره الحظر لإلقاء القمامة، وهو ما اضطر السلطات لتوسيع القرار بحظر التجوال حتى على الديناصورات في الشوارع.