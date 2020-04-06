وفاة عامل محمصة نتيجة صعق كهربائي بأسيوط

لقي عامل بمحمصة بمدينة أسيوط مصرعه نتيجة صعق كهرباء أثناء عمله وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفي الشاملة.تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ بوفاة شخص داخل محمصه بأسيوط.وعلي الفور انتقل ضباط مباحث قسم ثان أسيوط إلي موقع البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين وفاة المدعو "ك. ا" عامل بمحمصة بشارت رياض دائرة قسم ثان أسيوط نتيجة صعق كهربائي.تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الشامله تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة لتباشر التحقيقات.