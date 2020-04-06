إغلاق قسمين في «أسوان الجامعي» بعد استقبال «حالة كورونا»

قرر محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، إغلاق قسم الاستقبال في مستشفى أسوان الجامعي بداية من باكر؛ وذلك بعدما تبيَّن أنَّ القسم استقبل حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لمدة 24 ساعة، قبل وفاتها، أثناء نقلها إلى مستشفى العزل في مدينة «الصداقة» الجديدة.ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، كلَّف المحافظ بتحويل المرضى والمترددين على قسم الاستقبال في مستشفى أسوان الجامعي إلى مستشفى التأمين الصحي.وأشار المحافظ إلى غلق قسم العناية المركزة وتحويل الحالات الحرجة وخاصة حالات الاشتباه بمرض كورونا المستجد إلى مستشفى الصدر لحين الانتهاء من عملية التعقيم الكامل للقسم وباقي أقسام المستشفى الجامعي، كإجراء إحترازي لمنع انتشار المرض.في سياق آخر، أكد «عطية» التنسيق مع الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، لإقرار زيادة في الراتب الشهري للعمالة اليومية من مساعدي التمريض في مستشفى أسوان الجامعي، بداية من أول شهر مايو المقبل.