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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العليا لمكافحة كورونا في ليبيا: استهداف الأدوية والأغذية «عمل وحشي»

الإثنين 06/أبريل/2020 - 04:01 م
ادوات طبية
ادوات طبية
عبير سليم
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قالت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في ليبيا، اليوم الإثنين، إنها تتابع بقلق بالغ استهداف الميليشيا الإرهابية لشحنات الأدوية والأغذية والمحروقات المتجهة من شرق البلاد إلى غربها، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفي بيان حمل رقم "1" لعام 2020، أدانت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، بأشد عبارات الشجب والاستنكار هذه الأعمال الوحشية التي ترتكبها جماعات الحشد الميليشياوي الإرهابي التابعة لحكومة تستقوى بتركية الغازية وطيرانها المسير في هذا الظرف الحرج الذي يعاني منه العالم أجمع.

وأضافت اللجنة، أن استهداف شحنات الغذاء والأدوية والمحروقات دون أي مبرر خلال هذا التوقيت الذي نحارب فيه جميعا جائحة كورونا يعد من الأعمال والتصرفات والجرائم التي تنم عن انتهاك جسيم وصارخ للقانون الدولي الإنساني وتشكل جريمة حرب لكونها عقاب جماعي لسكان تلك المناطق الذين انحازوا للشرعية ورفضوا الخيانة والعمالة.

وتابعت اللجنة: "نحمل ما تسمى بحكومة الوفاق وتحالفها الميليشياوي التركي المسئولية الكاملة ونتعهد بمعاقبة مرتكبها الذين نحملهم تبعات ما سيحصل للسكان المدنيين من كوارث ومآسي في حال انتشار فيورس كورونا المستجد".

وأضافت اللجنة: نعتبر الأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا ومجلس الأمن الدولي شركاء في تصرفات الغزو التركي لتقاعسهم وتواطؤهم أمام هذه الأعمال غير المسؤولة التي يقوم بها الطيران التركي المسير بالتحالف مع الحشد الميليشياوي الإرهابي.

ودعت اللجنة، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية، إلى تحمل مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية للوقوف مع الشعب الليبي ومناصرته وإدانة الجرائم المروعة وأعمال الحصار والعقاب الجماعي من قبل الحشد المليشياوي والإرهابي والنظام التركي الحالم بغزو البلاد، لمنعهم دخول الأدوية والأغذية للمواطنين.

وناشدت اللجنة، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية، القيام بواجبهم لحماية المدنيين وممتلكاتهم للضغط على النظام التركي والمتحالفين معه لإيقاف الحرب والحصار وجميع أشكال العدوان حتى نتمكن من تجهيز المستشفيات الميدانية بشكل عاجل لمنع انتشار الوباء.

هذا، وكانت الطائرات التركية المسيرة استهدفت أمس طائرة شحن كانت تقل أدوية ومستلزمات طبية بمطار ترهونة، حسبما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي.
العليا لمكافحة كورونا في ليبيا: استهداف الأدوية والأغذية «عمل وحشي»
العليا لمكافحة كورونا في ليبيا: استهداف الأدوية والأغذية «عمل وحشي»
العليا لمكافحة كورونا في ليبيا: استهداف الأدوية والأغذية «عمل وحشي»
العليا لمكافحة كورونا في ليبيا: استهداف الأدوية والأغذية «عمل وحشي»

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