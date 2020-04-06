«الصحة العالمية» تشيد بتضامن «فيفا» لمكافحة كورونا (فيديو)

.@FIFAcom, @UN & WHO join forces 💪 to fight #COVID19 and support the #BeActive campaign launched on the International Day of Sport for Development and Peace to encourage people to be #HealthyAtHome



👉 https://t.co/iibpkdn3CH pic.twitter.com/2AYSKgGYGA — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 6, 2020

أشادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، من خلال فيديو على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتضامن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وشكرت منظمة الصحة العالمية، نجمي نادي ليفربول مانشستر الانجليزيين ترينت ألكسندر أرنولد، وماركوس راشفورد، لمشاركتهم في التوعية من فيروس كورونا، في اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام.ونصحت منظمة الصحة العالمية، بالإلتزام في المنزل خوفا من تفشي العدوى، وأضافت:"يمكنك استغلال الوقت في المنزل بممارسة الرياضة، أول الرقص، أو اللعب إلكترونيا".ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم إلى 70 ألفا على الأقل، نحو 75 بالمئة منها في أوروبا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية اليوم الإثنين.