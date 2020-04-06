سول وإندونيسيا تتعهدان بعقد مراسم اتفاقية التجارة الحرة وسط تفشى كورونا

اتفقت كل من كوريا الجنوبية وإندونسيا، اليوم الإثنين، على عقد مراسم توقيع اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين البلدين في المستقبل القريب لدفع تنفيذها بوتيرة سريعة من أجل تحجيم التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".وذكرت وزيرة التجارة الكورية، يو ميونج-هي، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع نظيرها الإندونيسي، إيرلانجا هارتارتو، أنه "يتعين على المجتمع الدولي أن يتضافر من أجل الحفاظ على سلسلة التوريد العالمية وضمان سفر مسئولي الأعمال الحيوية"، حسبما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.وبشكل يتماشى مع الجهود المبذولة لتخطي العقبات الاقتصادية، اتفق البلدان على عقد مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي طال انتظارها، في أقرب وقت ممكن بعد استقرار الأوضاع، وفقا لما أعلنته وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية.وقد أبرمت الدولتان الاتفاق في نوفمبر من العام الماضي، وخططتا لعقد مراسم التوقيع الرسمية في النصف الأول من العام الجاري لتمهيد الطريق أمام تنفيذ الاتفاق رسميا.وتعد اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الشاملة" معادلة لاتفاقية التجارة الحرة، لكنها تركز على نطاق أوسع من التعاون الاقتصادي، وقد استأنفت الدولتان المفاوضات ذات الصلة في عام 2019 بعد خمس سنوات من التوقف.وعلى ما يبدو فإن وباء "كوفيد- 19" الذي تفشى مؤخرا، وأدى إلى اضطراب حركتي السفر وتبادل الأعمال على المستوى العالمي، دفع الجانبين لتطبيق تغيير لا بد منه على الجدول الزمني.كما طالبت "يو" جاكرتا بتقديم المساعدة للشركات الكورية بإندونيسيا التي تعاني من تداعيات الوباء الاقتصادية.