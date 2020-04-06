محافظ الإسكندرية مشيدًا بدور الأطباء: «نقبل أيديكم وأرجلكم»

قال اللوء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على خلفية تكريمه الطاقم الطبي والإداري بمستشفي العجمي، إن التكريم جاء ضمن توجيهات الدولة السياسية، والتي أشادت بدور الأطباء خلال تلك المرحلة.وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه التقى أمس الأحد ما يقرب من ٤٥ طبيبًا وطبيبة وممرضين، وإداريين ومنحهم شهادات تقديرية.وأشاد محافظ الإسكندرية بدور الجيش الأبيض، قائلًا: "نحن نقبل أيديكم وأرجلكم، وننحني لكم شكرًا وتقديرا"، لافتًا إلى أنهم يضحون بأنفسهم من أجل الشعب المصري.