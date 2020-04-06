وحدة اللغة الألمانية: نعمل على رصد قضايا الإرهاب بـ12 لغة (فيديو)

قال الدكتور محمد العوضي، المشرف على وحدة اللغة الألمانية، إن وحدة الرصد للغة الألمانية تعد واحدة من 12 وحدة تعمل على الرصد بـ 12 لغة متعددة للعمل، مشيرًا إلى أن هناك متابعة لأهم القضايا باستمرار وخاصة قضايا التطرف بألمانيا.وأضاف محمد العوضي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن ألمانيا بها أكثر من 5 ملايين مسلم، وألفين مسجد، منوهًا بأنه لا بد من متابعة كل قضايا الإسلام والتطرف بألمانيا.وأكد المشرف على وحدة اللغة الألمانية، أن هناك حالة من التردد الكبيرة وكان هناك فتوى من هيئة كبار العلماء تجيز بترك صلاة الجمعة والجماعة للاحتراز من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه تم ترجمة الفتوة إلى 12 لغة منها اللغة الألمانية.