الأردن وبريطانيا يبحثان آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية

بحث رئيس هيئة الأركان الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مع السفير البريطاني في عمَّان إدوارد أوكدن، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الاثنين، أن الجانبين بحثا أيضًا - خلال اللقاء - أوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.