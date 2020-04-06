الليرة تواصل الانهيار وسط مخاوف فشل أردوغان في التعامل مع كورونا

أكد موقع "أحوال" التركي، أن الليرة واصلت التراجع حتى أنها وصلت لأدنى مستوى لها منذ عام 2018، بعد أن ضرب فيروس كورونا بلدية اسطنبول.وتابع أن الليرة ختمت تعاملات اليوم لتسجل أدنى مستوى لها منذ أزمة العملة التي ضربت البلاد في اغسطس 2018، وسط مخاوف المستثمرين من قدرة البلاد على التأقلم مع التأثير الاقتصادي والمالي للفيروس التاجي، الذي ينتشر بسرعة أكبر مدينة وهي اسطنبول.وانخفضت الليرة إلى 6.7568 مقابل الدولار، ليصل إجمالي تراجع الليرة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 12% لتتجاوز الخسائر التي حققتها طيلة عام 2019 والتي بلغت 11% فقط.وتابع أن المستثمرون يشعرون بالقلق من أن السلطات التركية تترك الليرة معرضة لمزيد من الانخفاضات لأنها تسعى إلى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تخفيضات أسعار الفائدة وأن البنك المركزي يستخدم احتياطيات النقد الأجنبي للدفاع عن العملة.