حقيقة استخراج «فيزا» لصرف منحة العمالة غير المنتظمة





خطوات تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة فى منحة القوى العاملة

وفي نفس الإطار، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لأعمال صرف المعاشات للمستحقين سواء من المدارس التي تم تجهيزها أو من خلال مكاتب البريد، موضحًا أنه تم اختيار المدارس القريبة من مكاتب البريد المزدحمة بهدف تخفيف العبء عن كاهل أرباب المعاشات، والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد. وفي نفس الإطار، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لأعمال صرف المعاشات للمستحقين سواء من المدارس التي تم تجهيزها أو من خلال مكاتب البريد، موضحًا أنه تم اختيار المدارس القريبة من مكاتب البريد المزدحمة بهدف تخفيف العبء عن كاهل أرباب المعاشات، والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد.





رابط التسجيل فى منحة القوى العاملة لصالح العمالة غير المنتظمة من هنا



وثمن محافظ الجيزة المبادرات الأهلية والشبابية التي تمت ببعض المناطق بتنظيم دخول المواطنين للمكاتب البريدية أو بوضع الكراسي، والحد من التجمعات أمام أماكن الصرف، مشددًا علي ضرورة متابعة أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمرافق الخدمية دوريًا للحفاظ على سلامة المواطنين في ظل الإجراءات الوقائية التي يتم اتباعها لمكافحة تفشى فيروس كورونا. وثمن محافظ الجيزة المبادرات الأهلية والشبابية التي تمت ببعض المناطق بتنظيم دخول المواطنين للمكاتب البريدية أو بوضع الكراسي، والحد من التجمعات أمام أماكن الصرف، مشددًا علي ضرورة متابعة أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمرافق الخدمية دوريًا للحفاظ على سلامة المواطنين في ظل الإجراءات الوقائية التي يتم اتباعها لمكافحة تفشى فيروس كورونا.

نفت محافظة الجيزة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات تفيد ببدء صرف المنحة المقدمة من الدولة للعمالة غير المنتظمة، ما أدى إلى توافد أعداد من المواطنين على فروع البنك الأهلي لاستخراج "فيزا" لصرف المنحة وأدى إلى حدوث زحام وتجمعات قد تعرض المواطنين لخطر انتشار فيروس "كورونا".وشددت المحافظة- في بيان اليوم- على أنه لم تصدر أي تعليمات من وزارة القوى العاملة أو مديرية القوى العاملة بالجيزة للعمالة غير المنتظمة للتوجه إلى البنك الأهلي لاستخراج "فيزا" لصرف مبلغ خَمسمائة جنيه لكل عامل.وأهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، حيث يؤدى ذلك إلى حدوث تجمعات تعرض المواطنين لخطر انتشار فيروس كورونا.