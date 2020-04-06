الإمارات تسجل 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الإثنين، عن اكتشاف 277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 2076 حالة.وأضافت وزارة الصحة الإماراتية أنه تم شفاء 23 حالة جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى167.وكشفت وزارة الصحة الإماراتية عن أعداد المصابين بفيروس كورونا دليل على القدرة على اكتشاف المرض بشكل سريع، حسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".