تأجيل محاكمة متهم باقتحام مركز شرطة كرداسة لـ10 مايو

قرّرت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة متهم في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة» لجلسة 10 مايو.وقضت محكمة الجنايات في 2 يونيو 2017 بالإعدام شنقًا لـ20 متهمًا والمؤبد لـ80 آخرين والمشدد 15 عامًا لـ35 متهمًا، والسجن 10 سنوات لمتهم "حدث"، وبراءة 21 آخرين.