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الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عصابة «مباحث الأموال العامة المزيفة» بمصر القديمة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 03:05 م
حبس عصابة
حبس عصابة
نجلاء رفاعي
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قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الإثنين، حبس 6 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لانتحَالهم صفة رجال الشرطة، والنصب على المواطنين وسرقة مبلغ مالي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شخصين، تاجر، مقيم بمحافظة سوهاج، ومندوب مشتروات مقيم بمحافظة الشرقية، بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالى وقدره مليون جنيه سودانى، عن طريق انتحال بعض الأشخاص صفة رجال مباحث الأموال العامة.

تبين أن المبلغ قام بالاتصال بأحد الأشخاص لتغيير المبلغ السودانى بمبلغ مصرى، وتم ربطه بعدة وسطاء أخبروه بإرسال (مندوب إليه) للشركة، وذلك لتغيير المبلغ المالى، حيث فوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص، والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجالا من مباحث الأموال العامة، وقاموا بالاستيلاء منه على المبلغ المالى، واصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وأمكن ضبطهم، وهم 6 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة وضبطت بحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة، وكذلك مبلغ مالى قدره (29.600 جنيه مصرى) وبمُواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم يكونون تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة، وحرر المحضر اللازم.

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