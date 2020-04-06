بلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد محرض على خرق الحظر





وطالب صبري بالتحقيق فيما ورد ببلاغه، وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.



تقدم د. سمير صبري، المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد من يدعى مصطفى هشام زهران؛ على خرق قرار حظر التجوال، وذلك على سند من القول من أنه: في الوقت الذي تعمل فيه كافة أجهزة الدولة للسيطرة على فيروس كورونا والحد منه بل ومنع انتشاره لما يحققه من إلحاق أضرار جسيمة بالمواطن والوطن، بخلاف الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالبلاد من جراء انتشاره، والتي على أثرها أصدرت الدولة المصرية قرارا بحظر تجوال المواطنين للحد من انتشار هذا الوباء، إلا أننا فوجئنا بخروج المبلغ ضده علينا بفيديو يحرض فيه المواطنين على خرق قرار الحظر المفروض من قبل الدولة المصرية حماية لهم من انتشار فيروس (كورونا)، مطالبا إياهم بالنزول إلى الشارع في أوقات الحظر، هذا بالإضافة إلى استهزائه بقرارات الحكومة الصادرة في هذا الشأن، وتلفظه بألفاظ نابية وردت جميعها بالفيديو سالف الذكر.