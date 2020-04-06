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الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

نشطاء السوشيال ميديا يهاجمون حمدين صباحي: أشهر عاطل في مصر

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:59 م
حمدين صباحي
حمدين صباحي
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هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حمدين صباحي واصفين إياه بالمأجور صاحب التاريخ والحاضر الملوث في بيع نفسه لمن يدفع الأموال.

ووجه المهاجمون سؤال ملح لحمدين صباحي بصفته أشهر عاطل في مصر لماذا عاودت الظهور مجددا؟!

ورجحوا أن سبب الظهور المريب يرجع إلى تراجع رصيد المناضل الحنجوري في البنك مما دعاه للبحث عن سبوبة جديده يجني من وراءها الأموال على حساب العدالة وأمان الشعب.

وأكد المهاجمون أن وصفة حصول حمدين وأمثاله من العملاء على التمويلات المالية الحقيرة سهلة وهي إطلاق تصريحات مغرضة لكسب رضا المنظمات الدولية المشبوهة التي تجند العملاء بالداخل وتستخدمهم ذريعة للتدخل والضغط في الشأن الخاص بعمل القضاء المصري للإفراج عن الإخوان الإرهابيين وعملائهم من النشطاء المخربين الذين تآمروا على مصر لضرب الاستقرار والاقتصاد وتم ضبطهم وحبسهم بالقانون.

وتابعوا:" من تطالب بالإفراج عنهم متهمين في قضايا جنائية ومحبوسين بقرارات من النيابة بناءًا على تحقيقات وهم ليسوا معارضين معتقلين كما تدعون ياشوية كذابين ومنافقين.

وتابع المهاجمون:" يا عم حمدين لمرة واحدة في حياتك خليك صادق مع نفسك ومتخدعش الناس واختار بلدك اللي انت عايش في خيرها خلاص مفيش مكان في العالم حيستقبلك انت وأمثالك من العملاء.

واختتموا":العالم كله في أزمة وانت مش بتتعلم أبدا هتعمل ايه بالفلوس اللي بتبيع بلدك والعدالة علشان تقبضها، انت مبتتعلمش أبدا.

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