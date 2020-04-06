الأرجنتين ترجئ تسديد 9.8 مليار دولار من الديون إلى 2021

أرجأت الأرجنتين تسديد مبلغ 9.8 مليار دولار من قيمة الدين العام إلى 2021، حسب مرسوم نشر، الإثنين، في الجريدة الرسمية.ويأتي هذا القرار في خضم أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تطال الأرجنتين، وتؤثر على اقتصادها المأزوم أصلا.وكان يفترض بالحكومة أن تسدد المبلغ قبل 31 ديسمبر 2020.