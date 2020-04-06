بلال فوزى يطرح أغنية «مايتعبنيش» على «يوتيوب»

طرح الفنان الشاب بلال فوزي، أغنيته الجديدة "مايتعبنيش" عبر المنصات الإلكترونية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".أغنية "مايتعبنيش" من كلمات الشاعر الكبير فوزي إبراهيم، وألحان وتوزيع بلال فوزي، وجيتار جورج رمزي والتوزيع الرقمي لقناة "آي ميديا".بلال تتلمذ موسيقيا على يد المايسترو الكبير سليم سحاب، ولكنه درس أيضا الموسيقى الغربية، وتأثر بكلتا المدرستين الشرقية والغربية، وسبق أن قدمه الفنان الكبير علي الحجار في إحدى حفلاته الغنائية التي كانت تقام بساقية الصاوي.