متحدث قناة السويس يكشف خطة تعقيم كافة مرافق ومنشآت الهيئة
الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:52 م
هدير شعراويطباعة
قال المهندس جورج صفوت المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، إن مرفق القناة يهتم بالتعقيم والتطهير بشكل كبير، لافتًا إلى أن الإجراءات الاحترازية تبدأ من مناطق الدخول لقناة السويس ويتم فحص كل السفن للتأكد من خلوها من أي فيروسات والسماح لها بالمرور بعد ذلك.
وأضاف خلال لقاء خاص بفضائية "dmc"، أن هناك انتظامًا في العمل بقناة السويس بالتزامن مع تطبيق معايير الصحة والسلامة لمجابهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السفن على المارينا مرة أخرى وتعقيمها ويتم إجراء الفحص الطبي على كل المتواجدين على السفن.
وتابع أن هيئة قناة السويس تعمل على تعقيم كل مرافق ومنشآت الهيئة وتقليل أعداد العاملين بالهيئة بما لا يخل بعملها، مؤكدًا أن هناك فريقًا طبيًا على أعلى مستوى يتنفقد كل السفن المارة للتأكد من خلوها من أي فيروسات. شاهد
وأضاف خلال لقاء خاص بفضائية "dmc"، أن هناك انتظامًا في العمل بقناة السويس بالتزامن مع تطبيق معايير الصحة والسلامة لمجابهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السفن على المارينا مرة أخرى وتعقيمها ويتم إجراء الفحص الطبي على كل المتواجدين على السفن.
وتابع أن هيئة قناة السويس تعمل على تعقيم كل مرافق ومنشآت الهيئة وتقليل أعداد العاملين بالهيئة بما لا يخل بعملها، مؤكدًا أن هناك فريقًا طبيًا على أعلى مستوى يتنفقد كل السفن المارة للتأكد من خلوها من أي فيروسات. شاهد