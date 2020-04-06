رومانيا تمد حالة الطوارئ إلى منتصف مايو المقبل

أعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم الاثنين، عزم بلاده تمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا إضافية لتصل إلى منتصف مايو المقبل.وقال رئيس رومانيا، خلال كلمة نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "إنه من الضروري إبقاء التطورات المرتبطة بفيروس كورونا تحت السيطرة".وتنتهي حالة الطوارئ الحالية المفروضة في رومانيا يوم 15 أبريل الجاري، وكانت السلطات الرومانية قد أعلنت عن أول حالة وفاة جراء الوباء في 21 مارس الماضي.