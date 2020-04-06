«المحامين» تصدر قرارًا بشأن قيد الجدول العام

أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، اليوم الإثنين، قرارًا بشأن قيد مستوفي المدد القانونية من محامي الجدول العام.وجاء نص القرار كالتالي:بعد الاطلاع على قانون المحاماة والمادة (٢٤) ونظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والظروف التي مرت بنقابة المحامين، قررنا قيد جميع المحامين الذين استوفوا المدة المشار إليها بالمادة (٢٤) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية.ويعمل به من تاريخ اليوم ٦ ٤ ٢٠٢٠