تراجع العائد على سندات الخزانة اليوم

أعلنت وزارة المالية، نتائج طروحات سندات الخزانة، اليوم الإثنين، حيث سجل أعلى عائد على السندات أجل 5 سنوات،13.44%، وأقل عائد 13.40%، ومتوسط العائد 13.41%،وتمت تغطية الاكتتاب 5 مرات.فيما سجل أعلى عائد على السندات أجل 10 سنوات،13.50%، وأقل عائد 13.40%، ومتوسط العائد 13.44%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.وطرح اليوم البنك المركزي المصري، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 3.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 3 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.وحسب الموازنة تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار بقيمة 101.6 مليار جنيه.وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.