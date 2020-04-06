2523 إصابة و38 حالة وفاة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 2523 والوفيات إلى 38.وأضافت وزارة الصحة السعودية، في نبأ عاجل نقلته فضائية "سكاي نيوز": ندعو إلى الالتزام بتعليمات عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.وكانت قد كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية إلى 2463 حالة.وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية، مثل: تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضمانًا لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.