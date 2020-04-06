اليابان: حزمة تحفيز اقتصادية بـ990 مليار دولار لمواجهة كورونا

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، عن حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 108 تريليونات ين ياباني، ما يعادل 990 مليار دولار، من أجل تخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا.وقال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في تصريحات صحيفة بثتها شبكة "سي إن بي سي نيوز"، اليوم الإثنين، إن الحزمة تشمل أكثر من ستة تريليونات ين مدفوعات نقدية للأُسر والشركات الصغيرة و26 تريليون ين لإتاحة تأجيل مدفوعات الضمان الاجتماعي والضرائب، مؤكدا أن بلاده ستعجل بوتيرة فرض حالة طوارئ بمدينة طوكيو وست مقاطعات أخرى ربما غدا الثلاثاء، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة اليايانية إصابة أكثر من 3500 شخص بالفيروس، ووفاة 85 شخصا.وحقق مؤشر البورصة اليابانية "نيكي" قفزة في ختام تعاملات اليوم، بنسبة 4.2%، وسجل 18576.30 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق في نحو أسبوع بدعم تباطؤ وتيرة تفشي فيروس كورونا، والوفيات الناجمة عنه بمناطق بؤر انتشار العدوى عالميا.