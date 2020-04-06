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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«بحوث البساتين»: الرائحة الزكية في الجو نتيجة تفتح زهور الموالح

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:46 م
زهور الموالح
زهور الموالح
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قال الدكتور حسام محيسن، الأستاذ بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث التابع لوزارة الزراعة، إنه في هذا الوقت من كل عام تنتشر في الأجواء المصرية، خاصة القاهرة الكبرى والدلتا، رائحة تشبه رائحة الياسمين، مشيرا إلى أن هذه الرائحة ناتجة من زهور أشجار الموالح، مثل البرتقال واليوسفي والنارنج والليمون وغيرها؛ والتي تزهر بكثافة في محافظات الدلتا التي تعد منطقة تركيز لزراعات هذه الأشجار.

وأضاف محيسن- في تصريح اليوم الإثنين- أن هذه الرائحة نتيجة تفتح زهور الموالح والتي يتشبع الجو المحيط بالمزارع بالزيت العطري المشابه لحد كبير بزيت زهور الياسمين، موضحا أنه عندما تتحرك الرياح التي تهب على مصر تأخذ معها جزيئات الزيت العطري الموجود حول الأشجار وتدفعه إلى مدن القاهرة الكبرى وتصل في بعض الأحيان إلى الفيوم وبني سويف.

وأشار إلى أن فترة الحظر في العالم كله، وفي مصر على وجه الخصوص، تسببت في قلة التلوث البيئي الناتج من السيارات والمصانع، ما زاد من نقاء الأجواء وإتاحة الفرصة للسكان بالإحساس بهذه الرائحة الذكية.

جدير بالذكر أن زهور الموالح وبراعمها وأوراقها تستخرج منها زيوت عطرية تدخل في تصنيع أفخر أنواع العطور ومستحضرات التجميل ومكسبات الطعم والرائحة في مصر وتصدر للعالم كله.

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