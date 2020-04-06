رفع درجة الاستعداد بمستشفيات جامعة الزقازيق لمواجهة كورونا

أعلن رئيس جامعة الزقازيق الدكتور عثمان شعلان، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد؛ حيث تم إعداد خطة استباقية وتجهيز مبنى المستشفى الاقتصادي ومنشآت المدن الجامعية لاستغلالها لعزل الحالات التي يشتبه في إصابتها بالفيروس، فضلًا عن تشكيل فرق طبية من أستاذة الباطنة والمتوطنة والصدر لمعاونة مستشفيات الصحة.وأوضح رئيس الجامعة - في بيان - أنه يتم يوميًا تطهير وتعقيم المنشآت الجامعية حرصًا على سلامة العاملين بها، مشيرًا إلى أنه تم تكليف مديريات الصحة والزراعة والطب البيطري لتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والتعليمية ودور العبادة ومحطات السكة الحديد والأسواق الأسبوعية والعشوائية وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.