نقيب المحامين يعتمد توكيلات «عاشور» حتى عودة الشهر العقاري

أصدر منذ قليل،المستشار رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارا بشأن التوكيلات القضائية الصادرة من نقيب المحامين السابق للعاملين بالشئون القانونية في النقابة.وجاء نص القرار كالتالي: "تعتمد التوكيلات القضائية الصادرة سلفا من الأستاذ النقيب السابق سامح عاشور للعامين بالشئون القانونية في النقابة لاستعمالها في التقرير بالطعون بأنواعها للأحكام الصادرة ضد النقابة لحين عودة العمل بالشهر العقاري وإصدار توكيلات جديدة إليهم".