البنك المركزى فى أوغندا يخفض معدل الفائدة إلى 8%

خفض البنك المركزي في أوغندا، اليوم الإثنين، معدل الفائدة، وذلك في ظل تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البنك خفض معدل الفائدة بواقع نقطة مئوية ليصل إلى 8%، وهو أدنى معدل للفائدة منذ عام 2011.يشار إلى أن أوغندا، أكبر مصدر للبن في القارة الإفريقية، سجلت 48 حالة إصابة بفيروس كورونا.وأفادت بلومبرج بأن وزارة المالية تريد تخصيص موازنة إضافية بقيمة 75 مليار دولار لتخفيف تأثيرات فيروس كورونا.