الأزهر يشيد بمبادرات رفع الأذان لطمئنة المسلمين في الغرب

أشاد الأزهر الشريف بالمبادرات التي أطلقتها العديد من السلطات المحلية في كثير من الدول الغربية، من خلال رفع صوت الأذان في بعض المساجد، وذلك من أجل طمأنة المسلمين، في ظل حالة القلق والهلع المنتشرة حول العالم، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.ويؤكد الأزهر أن مثل هذه المبادرات النبيلة تخلق روحا من التعاون والألفة، وتعزز قيم التسامح والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، كما تدل على تعانق أتباع الأديان وتوحد أهدافهم السامية من أجل الحفاظ على النفس البشرية وحمايتها ضد المخاطر.كانت السلطات الألمانية والفرنسية والهولندية والإسبانية والإيطالية سمحت لبعض المساجد برفع الأذان، على الرغم من قرار حظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في هذه الدول.وسمحت السلطات البريطانية برفع الآذان عبر مكبرات الصوت بمساجد العاصمة البريطانية لندن، كما سمحت جامعة "دوك"، بولاية نورث كارولينا الامريكية، للطلاب المسلمين برفع صوت الأذان من أعلى برج جرس كنيسة مقامة داخل الحرم الجامعي.