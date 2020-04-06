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الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فض سوقين بكفرالشيخ لمواجهة كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:41 م
كفر الشيخ
كفر الشيخ
عمرو الشامي
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قامت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم بكفرالشيخ، اليوم الإثنين، بفض السوق الرئيسي الأسبوعي بقريتى تيدا وسد خميس، ومنع الباعة الجائلين من تجهيز السوق، بالتعاون مع الجهات الأمنية وذات الإختصاص، وذلك لحماية المواطنين من أى تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قد أصدر قرارا بتعليق الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية، وذلك لمنع الإزدحام كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد".

يأتي هذا فى إطار خطة المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات وغلق العمل مؤقتًا بكافة الأسواق (الموسمية– الأسبوعية- الماشية) بدائرة المحافظة، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار الفيروس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
كفر الشيخ
كفر الشيخ
كفر الشيخ
كفر الشيخ
كفر الشيخ
كفر الشيخ

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