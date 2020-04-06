التنمية المحلية توجه بالتعامل بحسم مع المتعدين على أراضى الدولة

تابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مساء الإثنين، هاتفيًا مع المحافظين تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المُستجد.وأكد شعراوي، خلال اتصالاته اليوم، أهمية اتخاذ المحافظين كل الإجراءات اللازمة؛ للحفاظ على أملاك الدولة بكل حزم والتنسيق المستمر مع مديرى الأمن والجهات المعنية بالمحافظة، فيما يخص هذا الملف المهم الذي تُوليه القيادة السياسية أهمية قصوى خلال الفترة الراهنة.وشدد على أهمية عدم السماح لأى محاولات من بعض المخالفين باستغلال الظروف الحالية وتعامل أجهزة الدولة مع تداعيات فيروس كورونا ومحاولة التعدى على أملاك الدولة والبناء العشوائي على الأراضي الزراعية.وقال وزير التنمية المحلية إنه وجّه المحافظين بالاستمرار فى موجات الإزالات الفورية للتعديات على الأراضى الزراعية، وضبط المُتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية، بالتنسيق مع مديرية الأمن في إطار تطبيق قانون الطوارئ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء فى هذا الشأن، مضيفًا:«حافظوا على هيبة الدولة وتعاملوا بحسم مع كل مَن تسوّل له نفسه التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية».وأوضح الوزير أنه تابع خلال اتصالاته مع المحافظين، موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد وأدوات التعقيم، وكذا جهود المحافظات في تطهير وتعقيم المبانى والشوارع والمنشآت المختلفة، مضيفًا أنه طالب بالمتابعة المستمرة لرفع القمامة بصورة يومية من القرى والأحياء والمراكز وإزالة تراكماتها، واستمرار التنسيق مع مديرى الأمن لتسهيل عمل جامعي القمامة ومتعهدى الخدمة خلال فترات الحظر.كما طلب وزير التنمية المحلية من المحافظين مُوافاة الوزارة بالجهود التى تقوم بها الإدارات المحلية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات على أراضى الدولة.