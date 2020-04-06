رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التنمية المحلية توجه بالتعامل بحسم مع المتعدين على أراضى الدولة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 02:39 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
طباعة
تابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مساء الإثنين، هاتفيًا مع المحافظين تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المُستجد.

وأكد شعراوي، خلال اتصالاته اليوم، أهمية اتخاذ المحافظين كل الإجراءات اللازمة؛ للحفاظ على أملاك الدولة بكل حزم والتنسيق المستمر مع مديرى الأمن والجهات المعنية بالمحافظة، فيما يخص هذا الملف المهم الذي تُوليه القيادة السياسية أهمية قصوى خلال الفترة الراهنة.

وشدد على أهمية عدم السماح لأى محاولات من بعض المخالفين باستغلال الظروف الحالية وتعامل أجهزة الدولة مع تداعيات فيروس كورونا ومحاولة التعدى على أملاك الدولة والبناء العشوائي على الأراضي الزراعية.

وقال وزير التنمية المحلية إنه وجّه المحافظين بالاستمرار فى موجات الإزالات الفورية للتعديات على الأراضى الزراعية، وضبط المُتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية، بالتنسيق مع مديرية الأمن في إطار تطبيق قانون الطوارئ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء فى هذا الشأن، مضيفًا:«حافظوا على هيبة الدولة وتعاملوا بحسم مع كل مَن تسوّل له نفسه التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية».

وأوضح الوزير أنه تابع خلال اتصالاته مع المحافظين، موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد وأدوات التعقيم، وكذا جهود المحافظات في تطهير وتعقيم المبانى والشوارع والمنشآت المختلفة، مضيفًا أنه طالب بالمتابعة المستمرة لرفع القمامة بصورة يومية من القرى والأحياء والمراكز وإزالة تراكماتها، واستمرار التنسيق مع مديرى الأمن لتسهيل عمل جامعي القمامة ومتعهدى الخدمة خلال فترات الحظر.

كما طلب وزير التنمية المحلية من المحافظين مُوافاة الوزارة بالجهود التى تقوم بها الإدارات المحلية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات على أراضى الدولة.

موضوعات متعلقة

أحمد موسى لـ 10 قادمين من الخارج ينتمون للإخوان: ادفعوا مصاريف الحجر

لأول مرة.. إصابة نمر فى حديقة حيوان أمريكية بفيروس كورونا

الوزراء ينفي اتخاذه حزمة إجراءات للمرحلة الثالثة في مواجهة كورونا

المالية: تبكير صرف رواتب أبريل إلى الأحد 19 من الشهر

الصور

image description

قبل الحظر.. حفل زفاف أمام جامعة القاهرة

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

الأكثر قراءة

الوزراء ينفي اتخاذه حزمة إجراءات للمرحلة الثالثة في مواجهة كورونا

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول خليفة شريف إكرامى ويحدد ترتيب الحراس

الصحة: 6 إجراءات لحماية الفريق الطبى بالمستشفيات من كورونا

«آراب نيوز»: الحكومة المصرية نجحت في التصدي لـ«كورونا» حتى الآن

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الموسوس الكبير.. هذا الفنان كان يغسل يديه بـ«السبيرتو» بعد كل مصافحة.. «قبل فيروس كورونا»

سر الفستان الأبيض في حياة داليدا.. ولهذا السبب تحمل فستانين في حقيبة يدها دائمًا

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

نجم الساعة

أسرار عبدالسلام النابلسي.. تمنى العمل في مهنة غريبة وارتكب جريمة واحدة مرتين

الصحة

تعرف على مدة صلاحية الكمامة الطبية والطريقة الصحيحة لارتدائها

اليابان تعزز مخزونها من «أفيجان» لمواجهة كورونا

تراكم الدهون في منطقة الفخذين تخفض مخاطر أمراض القلب

باحثون يطورون تطبيقا لإدارة نوبات القلق أثناء تفشي «كورونا»

منوعات

نقص بالتوابيت في الإكوادور مع تزايد وفيات كورونا

تايوان تحث السياح على انتهاج التباعد الاجتماعي

التطعيم ضد كورونا.. بيل جيتس يدعو إلى حل عالمي

إعصار مداري قوي يضرب جنوب المحيط الهادئ

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ليس بـ الطوب وحده نبنى العمارات
سيد عبدالقادر
يوم الضمير
ماجد حبته
خشبة فى عين بريطانيا!
ماجد حبته
وقاحة غربية عادية
المزيد

الثقافة

صدور «أوراق ثقافية من الجنوب الجزائرى» لـ رمضان حينونى

مصطفي البلكي: في الكتابة نحتاج للمتأمل اكثر من المتعجل

ياسين عدنان: حصر الخسائر المتراكمة لكورونا سيحتاج وقتًا طويلًا

زيزيت سالم تكتب: غيوم ضحى عاصي الفرنسية في سماء المحروسة